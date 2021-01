La Roma accelera per mettere a segno il colpo di mercato dalla Premier League: l’agente sbarca in Europa e si lavora all’ingaggio

Sono passati solamente tre giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, e gli affari iniziano già ad infuocarsi. In casa Roma si continua a lavorare soprattutto su due obiettivi, uno per la fascia difensiva ed uno invece per quella offensiva. Mentre nella notte era atteso un passo in avanti per Bryan Reynolds, arriva quello per Bernard dall’Everton. Scambio più vicino con l’agente che arriva in Europa.

Calciomercato Roma, Bernard sempre più vicino: agente in Europa e riduzione dell’ingaggio accettata

Sembrano sempre più vicini a ritrovarsi il tecnico della Roma, Paulo Fonseca e l’attaccante dell’Everton, Bernard. Infatti quando il tecnico portoghese allenava lo Shaktar Donetsk riuscì a revitalizzare il brasiliano, facendogli disputare due ottime stagioni che lo portarono poi a sbarcare in Premier League, indossando proprio la maglia dei ‘Toffees’.

Ora i due potrebbero riabbracciarsi a Trigoria, visto che il club giallorosso continua a trattare con quello inglese per uno scambio proprio tra il brasiliano ed il portiere, Robin Olsen, al momento in prestito nella squadra di Ancelotti. La Roma ha già incassato il gradimento del giocatore per la destinazione, ma rimaneva il nodo ingaggio da risolvere, visto che nell’Everton Bernard percepisce 4 milioni di euro, che con i bonus arrivano a 6 milioni. La svolta sembrerebbe però arrivata nelle ultime ore. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, il calciatore sarebbe disposto a ridursi lo stipendio per approdare nel club guidato dal suo ex tecnico Fonseca. Inoltre in questi giorni uno degli agenti del brasiliano sarebbe atteso in Europa. Dunque un passo in avanti molto importante che potrebbe portare alla buona riuscita dello scambio.