Acquistato con la formula del prestito biennale oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 se lo dovesse riscattere nella prima stagione, quindi giugno 2021, o 20 nel giugno del 2022, Borja Mayoral con la doppietta di Crotone si è dimostrato di valere il ruolo di vice Dzeko, o chissà magari più avanti addirittura di far parte del tandem d’attacco con il bosniaco. In una stagione con tre competizioni sono fondamentali gli apporti dei non titolari, se così vogliamo chiamarli. E’ questo il caso del centravanti spagnolo, arrivato dal Real Madrid in estate.

Calciomercato Roma, Zidane vuole Borja Mayoral

Ed è proprio il tecnico dei blancos Zinedine Zidane che, secondo quanto riportato da ‘dondiario.com’, lo vorrebbe come primo acquisto della prossima sessione estiva. Insomma il tecnico francese lo rivorrebbe al Real Madrid già dalla prossima stagione. Già la scorsa estate, in fase di trattativa proprio con la Roma, il Real aveva optato prima per la cessione di Jovic per poi cambiare idea. Adesso secondo il sito in questione le gerarchie sarebbero cambiate di nuovo con lo spagnolo al primo posto (superato anche Mariano Diaz).