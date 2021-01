Calciomercato Roma, duello per un difensore brasiliano

Il calciomercato della Roma sta ormai entrando nel vivo e sono molte le voci che riguardano giocatori accostati ai giallorossi.

Le priorità della società capitolina sembrano essere chiare. Prima di tutto un attaccante che sappia giostrare anche nel ruolo di trequartista. E poi un laterale destro di prospettiva. Questo però non toglie il fatto che la dirigenza non si farà trovare impreparata nel caso in cui ci sia l’opportunità di portare a casa dei giocatori per il futuro. E una indiscrezione riguarda un difensore centrale.

Calciomercato Roma, proposto il centrale Graca

Si tratta di Ricardo Graca, centrale brasiliano che milita con il Vasco da Gama in patria. Si tratta di un mancino che ha indubbiamente dei margini di crescita, visto che ha appena 23 anni, e del quale si dice un gran bene. Il calciatore è stato proposto al Milan, che sta cercando un difensore, ma secondo quanto riporta Calciomercato.it anche ai giallorossi. Graca ha il passaporto portoghese e dunque potrebbe essere ingaggiato come comunitario. La sua valutazione non è altissima, si parla di 4 milioni di euro.