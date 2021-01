Calciomercato Roma, niente passi avanti sull’esterno

Il calciomercato della Roma per questo mese di gennaio sembra aver già individuato le sue priorità: una punta e un esterno di destra.

L’arrivo di quest’ultimo giocatore in realtà sembra vincolato ad almeno una cessione tra gli esterni che attualmente sono a disposizione di Fonseca. In ogni caso si tratterebbe di un investimento a lungo termine fatto dal club capitolino. A caccia di rinforzi non solo per l’immediato, ma anche per i prossimi anni. E uno dei nomi caldi è quello di Bryan Reynolds, americano in forza al Dallas. Esterno dotato di un grande fisico e con tanta voglia di emergere.

Calciomercato Roma, Reynolds resta lontano

Nessuna novità per quanto riguarda l’esterno destro americano Reynolds, uno degli obiettivi del club giallorosso. A riverarlo è stato su Twitter il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora. “La chiamata di ieri tra #Pinto e il ds del Dallas per Reynolds non ha prodotto contatti tra l’ASRoma e l’entourage del ragazzo: al momento non ci sono passi avanti e non è stata migliorata l’offerta contrattuale. Il giocatore aspetta ancora novità” ha scritto. Per questo motivo sembra sempre più probabile la conferma fino alla fine della stagione di Bruno Peres, che del resto si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa (spesso) da Fonseca.