Sono ore caldissime sul calciomercato, soprattutto sul fronte del terzino destro, dove continua la bagarre con Juventus e Bruges per il giovane talento Bryan Reynolds. Lo statunitense classe 2001 sta al momento valutando tutte le offerte pervenute, tra le quali anche quella della Roma, che però non ha aumentato ancora la propria offerta. Facciamo un punto della situazione ricapitolando quanto accaduto fino a questo momento. I giallorossi si sono mossi in anticipo rispetto alle altre squadre, ma avevano raggiunto l’accordo solamente con la Major League Soccer (MLS), non con il giocatore.

Calciomercato Roma, la situazione su Reynolds

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, adesso sta al nuovo direttore Tiago Pinto, arrivato nei giorni scorsi nella capitale, provare a sbrogliare la trattativa e a presentare una nuova offerta all’entourage del ragazzo, che però per adesso non è ancora arrivata. La società giallorossa ha chiesto dunque altro tempo rispetto all’ultimatum delle ore scorse, ma il Dallas ha fatto sapere di avere in programma nella giornata di oggi un nuovo contatto con il Bruges e uno con la Juventus per tentare di arrivare ad una fumata bianca. Sullo sfondo, restano vigili anche altri club, Bayern compreso che potrebbe sfruttare l’affiliazione con la franchigia della MLS.