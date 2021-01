Proprio poco fa vi abbiamo dato le ultime sulla trattativa con il Dallas per Bryan Reynolds, giovane terzino destro che milita in MLS. Lo statunitense però adesso è davvero ad un passo dall’essere un giocatore della Juventus. In bianconero però non arriverà prima dell’estate, visto che tramite una sinergia con il Benevento verrà tesserato dalla squadra di Filippo Inzaghi.

Calciomercato Roma, sfuma Reynolds

Come riportato da Sky Sport la Juventus non ha la possibilità di inserire giocatori extracomunitari e quindi sarà il Benevento a comprare inizialmente Bryan Reynolds. L’ultima offerta, che dovrà essere accettata ma filtra ottimismo, è di 7 milioni di dollari. Il giocatore adesso è davvero ad un passo dal club di Torino (via Benevento). Beffate dunque sia Roma che Bruges, ma anche il Bayern Monaco che aveva provato ad inserirsi nelle ultime ore.