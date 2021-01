Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: “tradimento” vicino

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra il Daily Mirror scrive che la Juventus è interessata a Rudiger, che ha già deciso di lasciare il Chelsea e apprezzerebbe il trasferimento in bianconero.

Rudiger potrebbe tornare in Italia. E anche la Juventus – secondo quanto scrivono i tabloid inglesi – sarebbe interessata al difensore tedesco che ha già chiesto al Chelsea la cessione, visto il minutaggio minimo ottenuto in questa stagione.

Sul difensore, che vorrebbe tornare in Italia per giocare con una certa continuità, in passato c’è stato un nuovo interessamento della Roma. Nnelle ultime ore anche il Milan avrebbe chiesto delle informazioni al club inglese per capire se ci possono essere i margini di una trattativa.

Calciomercato Roma, si complica la pista che porta a Rudiger

Rudiger, che ha già vestito il giallorosso, sarebbe senza dubbio un elemento importante da poter alternare nel pacchetto arretrato. Conosce bene i movimenti difensivi avendo già giocato con Conte in una difesa a tre e certamente sarebbe in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Le urgenze di calciomercato della Roma sono ben altre in questo momento e la difesa quanto meno per i centrali è a posto. Certo ai tifosi giallorossi non farebbe piacere vederlo alla Juventus. Andrebbe senza dubbio a rinforzare una diretta rivale per le prime posizioni.

La squadra bianconera, che ha sì recuperato Chiellini che però non lascia garanzie a livello fisico, avrebbe fiutato l’affare. Perché Rudiger ha dimostrato nel corso del suo passato in giallorosso, e anche nella prima parte di carriera al Chelsea, di essere un elemento affidabile sotto tutti gli aspetti. Infine il Milan, falcidiato dagli infortuni e con elementi sicuramente inesperti in alcuni casi in difesa, potrebbe puntare al colpo se si riuscissero a concatenare tutti gli elementi giusti. Fatto sta che adesso è difficile arrivare al difensore tedesco.