Calciomercato Roma, vertice Fonseca-Tiago Pinto: le ultime

Calciomercato Roma, in queste ore Fonseca e Tiago Pinto si confronteranno nel corso di una call. Le ultime notizie sui possibili affari dei giallorossi.

Ormai gli obiettivi di mercato per gennaio sono saputi e risaputi: Fonseca ha chiesto a Pinto uno sforzo per portare a Trigoria un esterno d’attacco e un terzino. E le piste rimangono invariate, con Reynolds in prima linea e con Montiel del River Plate che potrebbe inserirsi. Rimangono distante Frimpong e Sopp: le richieste economiche sono ritenute troppo alte.

In attesa del ritorno di De Sanctis, dopo il grave incidente che lo ha visto protagonista nella notte tra sabato e domenica, Fonseca e il nuovo general manager parleranno anche in queste ore – in conference call dopo la positività del nuovo dirigente – per gettare le basi, in maniera definitiva, per l’imminente futuro. E si discuterà anche dell’attaccante, scrive il Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, Bernard più di El Shaarawy

Se fino a qualche giorno fa il ritorno del Faraone a Trigoria sembrava cosa fatta, nelle ultime ore la pista che porta a Bernard dell’Everton è quella che maggiormente attira l’attenzione per via di alcune plusvalenze che potrebbero essere piazzate. L’elemento per il reparto offensivo rimane la priorità della Roma. Viste anche le indicazioni arrivate ieri da Perez.

Quest’ultimo, nonostante la buona prova fornita dalla squadra in generale, è sembrato ancora un corpo estraneo all’interno dello scacchiere del portoghese. E in attesa di Zaniolo, che però non rivedrà il campo prima di primavera inoltrata, e tenendo presente che Pastore non offre nessuna garanzia sotto l’aspetto fisico, allora ecco che l’attaccante deve essere il primo obiettivo per Pinto.