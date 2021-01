Roma, contro l’Inter pochi dubbi in formazione

La Roma si prepara al grande scontro di domenica prossima contro l’Inter di Conte. Un match che mette in palio punti importanti.

I giallorossi hanno l’adrenalina a mille dopo la vittoria ottenuta a Crotone, che ha spinto la squadra di Fonseca verso il primo posto, visto il ko del Milan. Ora più che mai bisogna però pensare a recuperare bene le energie, considerato che dopo il match con i nerazzurri ci sarà il derby con la Lazio. Ma bisognerà anche recuperare dei giocatori che domenica dovrebbero rimanere fuori, come ad esempio Pedro, che non sembra in grado di poter essere nell’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il brasiliano una occasione a parametro zero

LEGGI ANCHE —>Roma, ballottaggio per la fascia destra: ecco i nomi

Roma-Inter, i dubbi di Fonseca

Sembrano esserci pochi dubbi riguardo la formazione che Fonseca manderà in campo. Il portoghese dovrebbe confermare l’intero pacchetto arretrato, con Pau Lopez ancora tra i pali. A centrocampo tornerà Veretout e ci sarà il ballottaggio Cristante-Villar per il ruolo di partner del francese. A sinistra Spinazzola spinge per tornare e potrebbe prendere il posto di Bruno Peres. In attacco ci sarà Dzeko e dietro di lui, non ci sono dubbi, giostreranno Pellegrini e Mkhitaryan. Uomini chiamati a fare la differenza con la loro qualità e la loro tecnica.