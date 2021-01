Sembrava davvero ad un passo l’acquisto di Bernard dall’Everton, soprattutto dopo lo stallo, di nuovo, nella trattativa per il ritorno di Stephan El Shaarawy, ma come ammesso dallo stesso tecnico dei Toffees, Carlo Ancelotti, le cose non starebbero proprio così, anzi tutt’altro.

Calciomercato Roma, nessuna trattativa per Bernard

Alla vigilia della sfida contro il Rotherham, valida per l’accesso ai sedicesimi di finale di FA Cup, l’allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha fatto il punto del calciomercato, parlando anche della trattativa con la Roma per Bernard e per Olsen. La situazione però, per stessa ammissione del tecnico è solo per un giocatore, vale a dire per far trasformare il prestito del portiere svedese in acquisto totale del cartellino.

Calciomercato Roma, Ancelotti smentisce Bernard

Poi sul brasiliano: “E’ un giocatore dell’Everton e rimarrà tale, non ne abbiamo mai parlato con la Roma. A dire il vero non stiamo parlando con la Roma di Bernard. Anche Olsen è un nostro giocatore e lo vorremmo tenere per il futuro, parleremo con la Roma”.