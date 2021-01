Calciomercato Roma, rottura con il Verona, possibile una nuova destinazione per il difensore turco Cetin che vorrebbe tornare in patria dove lo cerca il Galatasaray.

Sembra essere ai titoli di coda l’avventura di Mert Cetin all’Hellas Verona. Il difensore turco, in forza alla squadra di Juric, sta trovando decisamente poco spazio e il suo prestito – con obbligo di riscatto a determinate condizioni – potrebbe finire prima del previsto.

Secondo il quotidiano sportivo torinese Tuttosport ci sarebbe l’interessamento del Galatasaray per il difensore. E Cetin avrebbe già dimostrato la sua intenzione di tornare a Roma per poi essere girato nuovamente in prestito – ma si potrebbe intavolare un altro tipo di trattativa – nella squadra del suo Paese. La situazione è in continua evoluzione.

Calciomercato Roma, Cetin vuole la Turchia

Ovviamente la possibilità di tornare a casa, nel club più importante, stuzzica molto l’interesse di Cetin, che accetterebbe al volo la sua nuova destinazione. La Roma però sembrerebbe vorrebbe guadagnarci qualcosa da questa possibile cessione per poi investire il ricavato sul proprio mercato.

Un prestito con obbligo senza condizioni potrebbe essere una cosa ben accetta all’interno della società giallorossa. Anche se, la sensazione, è che questa operazione venga comunque per il momento accantonata per pensare in maniera più tranquilla all’attaccante richiesto da Fonseca e che al momento è l’unica e sola priorità di Pinto.