Si cercano rinforzi a centrocampo in casa Roma, soprattutto se in questo calciomercato invernale dovesse arrivare un addio: occhi in Serie A

Continua senza sosta il lavoro della Roma sul mercato per cercare nuovi rinforzi. Nel frattempo però bisogna ragionare bene anche sulle possibili cessioni, soprattutto a centrocampo. Infatti da quando Gonzalo Villar è riuscito a prendere in mano il centrocampo giallorosso, conquistando un posto da titolare, a farne le spese è stato Amadou Diawara, la cui ultima apparizione risale allo scorso 13 dicembre nella straripante vittoria di Bologna per 1-5, dove entrò a soli due minuti dalla fine. Per questo motivo il centrocampista ex Napoli sembrerebbe uno dei candidati per dire addio alla maglia giallorossa. Per il possibile sostituto la società capitolina guarda in Serie A.

Calciomercato Roma, addio Diawara: piace Ambrabat

La Roma è sempre attentissima sul mercato in questo mese in cui sarà possibile rinforzare la rosa e cedere gli esuberi. Uno dei nomi nella lista dei possibili partenti nella squadra giallorossa sembrerebbe essere Amadou Diawara, centrocampista arrivato a luglio 2019 dal Napoli e che ora sembrerebbe non riuscire più a trovare spazio nell’undici di Paulo Fonseca.

Così in caso di addio del centrocampista guineano i giallorossi avrebbero messo gli occhi su un centrocampista in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, alla società romanista interesserebbe il profilo di Sofian Amrabat, centrocampista della Fiorentina arrivato un anno fa dal Verona per circa 10 milioni. Il classe 1996 marocchino sembrerebbe piacere anche a Paulo Fonseca e potrebbe rispecchiare il sostituto ideale di Amadou Diawara, qualora dovesse lasciare Roma.