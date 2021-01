Accelerata nel calciomercato invernale della Roma: inserimento dei giallorossi per il centrocampista in Premier League

C’è anche la Roma, oltre a Celtic, Juve e Barcellona, tra le squadre che stanno monitorando la situazione di Sidnei Tavares. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, Tiago Pinto ha chiesto informazioni sul suo connazionale. In scadenza con il Leicester a giugno 2021, il centrocampista portoghese è già libero di firmare per una nuova squadra e, non avendo ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo, ha calamitato su di sé le attenzioni di varie big europee. Lo scorso dicembre, il diciannovenne è stato convocato da Brendan Rodgers per la sfida di Europa League contro lo Zorya.

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: interesse per il giovane Tavares

Il reperimento di un centrocampista centrale non è ad oggi una priorità, ma in un tempo così difficile a livello economico, valutare le occasioni a costo zero è d’obbligo. Ad oggi, non c’è ancora una trattativa ufficiale, ma una semplice richiesta d’informazioni per il centrocampista del Leicester, Sidnei Tavares. Si lavora dunque ad un possibile investimento per il futuro del centrocampo giallorosso.