Calciomercato Roma, ritorno di fiamma ma c’è ancora la Juventus di mezzo

Calciomercato Roma, ritorna un nome d’attualità: i giallorossi ci riprovano ma c’è anche la Juventus di mezzo per Becir Omeragic, difensore in forza allo Zurigo.

La Roma punta Becir Omeragic: difensore in forza allo Zurigo che la società giallorossa aveva già provato a portare a Trigoria nel corso della sessione estiva di mercato. Secondo quanto scrive calciomercato.it la presa non è mai stata mollata. E Pinto è pronto a rilanciare.

Omeragic è un difensore centrale che all’occorrenza può anche essere impiegato come terzino destro. Ed essendo un classe 2002, dimostra come la Roma ormai abbia intrapreso la strada di puntare sui giovani. Una scelta importante per il futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, clamoroso Zidane: ha scelto l’attaccante

LEGGI ANCHE: Roma, contro l’Inter pochi dubbi in formazione

Calciomercato Roma, sul difensore c’è anche la Juve

Secondo quanto riporta ancora il sito specializzato nei movimenti di mercato, su Omeragic si sarebbe mossa anche la Juventus oltre che diversi club esteri. Le cifre che girano sono importanti: il club elvetico continua a chiedere dai 15 ai 20 milioni di euro, anche se la sensazione è che potrebbe esserci uno sconto da parte dello Zurigo per chiudere, a chi fosse interessato, per una cifra che va vicina ai 10 milioni.

Omeragic è già nel giro della Nazionale allenata da Petkovic – che affronterà quella azzurra nella corsa al Mondiale in Qatar del 2022 – a dimostrazione che il prospetto è veramente interessante e che potrebbe davvero essere un importante colpo in prospettiva. Ma la concorrenza è molto alta. La Roma, comunque, potrebbe puntare sul fatto di aver già chiesto informazioni in estate per il difensore, ricucendo in questo modi i rapporti già intrapresi.