La Roma non perde tempo in questo calciomercato invernale e si appresta a mettere a segno il primo colpo. I giallorossi infatti, come anticipato dalla redazione di Asromalive.it, hanno messo nel mirino il terzino del River Plate, Gonzalo Montiel, che il prossimo giugno 2021 andrà in scadenza di contratto con il club argentino. Ora proprio dall’Argentina arrivano importanti conferme sulla buona riuscita dell’operazione in entrata, che però non avverrà a parametro zero. Acquisto immediato.

Calciomercato Roma, colpo Montiel: arriva per 7 milioni

Sfumato l’affare per Bryan Reynolds, terzino dell’FC Dallas per cui la Roma ha deciso di mollare la presa, i giallorossi si apprestano a mettere a segno un colpo dall’Argentina. Da tempo infatti si segue il profilo di Gonzalo Montiel, terzino argentino classe 1997 che milita nel River Plate e che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con ‘Los Milionarios’.

Secondo quanto riportato dal giornalista Hernan Castillo nel canale televisivo argentino ‘TNT Sport’, la Roma è pronta ad acquistare Montiel senza aspettare il prossimo giugno e pagando al River Plate 7 milioni di euro. L’accordo con il club argentino c’è già, ma per ufficializzare l’acquisto si dovrà attendere la fine della Copa Libertadores, dove il River Plate il prossimo 13 gennaio affronterà il Palmeiras nella semifinale di ritorno, dopo aver perso l’andata per 3-0.