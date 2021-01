Non è stata di certo un’esperienza positiva quella di Daniel Fuzato in casa del Gil Vicente dove non ha totalizzato altro che panchine. L’avventura in Portogallo, dunque, del portiere di proprietà della Roma è al capolinea ed è già di ritorno nella capitale, dove tornerà ad allenarsi agli ordini del preparatore Marco Savorani, insieme a Farelli, Pau Lopez e Mirante, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Roma, ufficiale il ritorno di Fuzato

Con un post apparso sul profilo Instagram del Gil Vicente, viene ufficializzata l’interruzione del prestito del brasiliano classe ’97 di ritorno a Roma. Per lui adesso si aprono le porte di un altro prestito fino al termine della stagione. Questo avverrà quasi sicuramente con un club italiano, molto probabilmente di Serie B. La volontà del giocatore ma anche quella della Roma è quella però di fargli avere più minutaggio possibile.