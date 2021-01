Clamoroso ritorno in Italia per un ex giocatore della Roma. Infatti come riportato da ‘Sky Sport’ è davvero ad un passo il ritorno di Kevin Strootman in Serie A. L’ex centrocampista della Roma, dove ha vissuto anni indimenticabili, ma purtroppo anche infortuni seri, è vicinissimo nel vestire la maglia del Genoa.

Calciomercato, Strootman torna in Italia

Rinforzo importante per Davide Ballardini che, una volta superate le visite mediche, avrà a disposizione il centrocampista mancino classe ’90 che si è perso in questi ultimi anni. In questa stagione pochi i minuti disputati, 10 partite in campionato (una sola da titolare) e tre in Champions League. Lascia il Marsiglia con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.