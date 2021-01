Roma, continuano gli allenamenti a Trigoria: fuori contro l’Inter

Roma-Inter, a seguire le ultimissime notizie che giungono dagli allenamenti a Trigoria dei giallorossi: niente da fare per Pedro.

In vista della fondamentale partita di campionato in programma domenica alle 12:30 contro l’Inter, le ultime notizie arrivate dagli allenamenti di Trigoria confermano il possibile recupero oltre che di Spinazzola anche di Mirante per il big match. Il portiere si è regolarmente allenato con il resto del gruppo e contenderà il posto da titolare a Pau Lopez.

Ancora fuori invece Fazio, Santon, Pedro, Calafiori e Zaniolo che hanno lavorato individualmente. A questo punto per l’attaccante spagnolo Pedro è quasi impossibile immaginare un posto da titolare nella partita contro l’Inter. Ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. A proposito dell’armeno, ha svolto un lavoro di scarico programmato alla pari di Karsdorp. Fonseca vuole averli al massimo per la sfida contro l’Inter: in questo momento sono un fattore per la Roma, stanno giocando alla grande. Ed è giusto avere precauzione.

Roma, l’importanza di recuperare Pedro

L’attaccante spagnolo Pedro nelle prime partite di campionato ha messo in mostra tutta la sua classe. Una partenza a razzo: si è subito ambientato alla grande ed è risultato decisivo nelle vittorie di inizio Serie A. Poi il suo rendimento è andato calando e i problemi fisici lo hanno messo fuori dai giochi. Anche per questo motivo Fonseca ha chiesto d’urgenza l’arrivo di un altro attaccante esterno: Carles Perez non è stato all’altezza quando impiegato, mentre Borja Mayoral al momento non è visto da Fonseca come partner di Dzeko ma suo sostituto. Difficile cambiare qualcosa proprio ora che gira tutto a meraviglia.

Il rientro di Pedro sarà fondamentale, ma è giusto dargli tempo per recuperare al massimo e rientrare così al pieno della forma come ha inizio campionato.