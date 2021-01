Roma, contro l’Inter pericolo squalifiche in vista del derby

Roma, due big match all’orizzonte: subito dopo l’Inter ci sarà il derby. Ma c’è il rischio squalifica per due giocatori.

Si continua a lavorare a Trigoria in vista della partita di domenica, il lunch match, contro l’Inter di Antonio Conte. C’è attesa. Perché una vittoria permetterebbe alla squadra di Fonseca di agganciare proprio i nerazzurri al secondo posto in classifica: e allora niente verrà lasciato al caso, anche in vista del derby della prossima settimana.

E proprio pensando alla stracittadina, Fonseca potrebbe decidere di non schierare almeno dal primo minuto i due calciatori che sono al momento in diffida. Vale a dire Ibanez e Cristante. Se per quest’ultimo è semplice trovare un sostituto – ci sono Veretout, Pellegrini, Villar e Diawara – è più complicato per il difensore, che sta sfornando delle ottime prestazioni garantendosi una maglia da titolare.

LEGGI ANCHE: Roma, continuano gli allenamenti a Trigoria: fuori contro l’Inter

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’affare si complica per 2 milioni di euro

Roma, contro l’Inter spazio a Kumbulla?

Fonseca però ci sta seriamente pensando, e potrebbe decidere di mandare in campo dal primo minuto, al fianco di Smalling e Mancini, il difensore prelevato in estate dall’Hellas Verona Kumbulla. Una scelta che garantirebbe, in ogni caso, una certa tranquillità visto che quando è stato chiamato in causa, il calciatore albanese ha sempre risposto alla grande.

La sensazione è che il portoghese deciderà solamente dopo la rifinitura di domani, quando avrà ormai le idee chiare su chi schierare contro i nerazzurri. E nonostante le smentite che ci saranno, impossibile non dare un’occhiata al calendario che metterà di fronte la Lazio venerdì prossimo. Il derby è sempre il derby, la partita per eccellenza nella Capitale.