Calciomercato Roma | Milan, sacrificio Bennacer per il talento giallorosso

Calciomercato Roma, il Milan è pronto a sacrificare Bennacer per tuffarsi sul talento giallorossor, ma servono almeno 20 milioni per Villar.

Le prestazioni di Gonzalo Villar, il centrocampista spagnolo che la Roma ha prelevato l’anno scorso dall’Elche, avrebbero fatto decidere il Milan di puntare il talento giallorosso in caso di partenza di Bennacer.

Secondo calciomercatonews.com infatti, sull’algerino adesso in forza alla squadra di Pioli, ci sarebbero Psg e Real Madrid, pronte in estate ad accaparrarselo. E Maldini avrebbe puntato come sostituto l’attuale centrocampista giallorosso, che a suon di ottime prestazioni ha guadagnato la fiducia di Fonseca.

Calciomercato Roma, per Villar comunque servono 20 milioni

Per sedersi comunque al tavolo con la Roma per poter iniziare a parlare di una possibile cessione, servono almeno 20 milioni di euro. Il prezzo del cartellino dello spagnolo è lievitato in maniera esponenziale da quando Fonseca ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo avanzando Pellegrini alle spalle di Dzeko e mettendo l’ex Elche al fianco di Veretout.

C’è comunque anche da tenere in considerazione la nuova politica voluta dalla società giallorossa. Quella di puntare su giovani di prospettiva che permettano, nel corso di poco tempo, di costruire una squadra pronta a giocarsi tutto. Ecco perché nonostante le lusinghe che potrebbero arrivare da altre società, sarà difficile che la Roma si liberi di Villar nella prossima finestra di mercato estivo. Perché per il momento nemmeno se ne parla. Fonseca, giustamente, vuole tenersi lo spagnolo per puntare al posto Champions League e anche all’Europa League, che sicuramente è uno degli obiettivi stagionali della squadra giallorossa.