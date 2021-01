Calciomercato Roma, cambio di agente per l’Europa: i giallorossi ci pensano

Calciomercato Roma, il centrocampista colombiano Carrascal sta cambiando agente, fase per un passaggio in Europa: i giallorossi ci pensano.

Si guarda sempre all’Argentina, e soprattutto al River Plate, società che detiene il cartellino di Jorge Carrascal, uno degli elementi che maggiormente sta impressionando in Sud America. La situazione è questa: il River ha messo una clausola rescissoria di 20milioni di dollari, ma difficilmente riuscirà comunque a trattenerlo.

Anche perché a quanto spiega calciomercato.it il centrocampista sarebbe in procinto di cambiare agente: una fase propedeutica per un possibile approdo nel Vecchio Continente. E la situazione è sotto la lente d’ingrandimento dei club italiani, pronti a fiondarsi sul calciatore.

Calciomercato Roma, in rialzo le quotazioni del Torino per Carrascal

In passato il 22enne era già stato accostato ad una formazione italiana, vale a dire la Fiorentina. Poi non se ne fece nulla. E allora in questo momento sarebbero anche in rialzo le quotazioni del Torino, che potrebbe regalare a Giampaolo il trequartista tanto agognato per mettere in atto il suo 4-3-1-2. All’estero ci sarebbe anche il Cska sul calciatore.

Ma secondo “Doblas Amarilla” sul calciatore ci sarebbe anche la Roma, attirata anche dalla possibilità di piazzare il doppio colpo dal River. L’altro, ormai noto, è quello di Montiel, in scadenza di contratto e che potrebbe proprio fare al caso di Fonseca soprattutto in questa sessione di mercato.