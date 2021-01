Calciomercato Roma, contatto per il rinnovo del contratto

Il calciomercato della Roma per adesso è incentrato su acquisti e cessioni, ma si cercherà anche di blindare i campioni giallorossi per il futuro.

E uno dei pilastri sui quali si fonderà la squadra del futuro è senz’altro Nicolò Zaniolo. Attualmente ai box per infortunio, sta lavorando per tornare al più presto ed essere convocato per i prossimi Europei con l’Italia di Mancini. Non si forzeranno però i tempi. Il calciatore dalla prossima settimana potrà tornare a correre in campo e continuare così nel suo percorso riabilitativo dopo il grave infortunio al ginocchio subito.

Calciomercato Roma, aria di rinnovo per Zaniolo

Come ha riportato quest’oggi il Corriere dello Sport, non ci sono dubbi sul fatto che il futuro di Zaniolo sarà alla Roma, che crede fortemente nel suo talento. Tant’è che dopo il rinnovo del 2019 ne sta per arrivare un altro. Il gm Tiago Pinto ha infatti già contattato l’agente del numero 22 Claudio Vigorelli. Una chiamata per preannunciare che nelle prossime settimane ci si metterà a tavolino per iniziare a discutere il prolungamento del contratto. Una Roma che dunque non vuole assolutamente perdere il suo gioiello, anzi, è pronta a blindarlo.