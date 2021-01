Calciomercato Roma, a gennaio difficilmente andrà via

Acquisti ma anche cessioni. Il calciomercato della Roma è aperto e la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa di Fonseca.

Non ci sono dubbi che il club abbia una lista di giocatori cedibili, del resto per far posto a nuovi elementi c’è assolutamente bisogno di non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Uno dei calciatori che nell’ultimo periodo si è visto pochissimo è stato Amadou Diawara. Frenato prima dal Covid, ha collezionato pochissimi gettoni di presenza e non sembra essere più indispensabile nello scacchiere giallorosso.

Calciomercato Roma, Diawara difficilmente via a gennaio

Su #Diawara: Tiago Pinto ha già incontrato l'agente del giocatore, Daniele Piraino. Se arriva un offerta verrà valutato ma difficile che vada via a gennaio. @ASRomaPress pic.twitter.com/73UAyvJag9 — John Solano (@Solano_56) January 8, 2021

Come ha rivelato il giornalista di RomaPress John Solano su Twitter per Diawara non sembra esserci all’orizzonte un trasferimento in questa finestra di calciomercato. “Tiago Pinto ha già incontrato l’agente del giocatore, Daniele Piraino. Se arriva un offerta verrà valutato ma difficile che vada via a gennaio” ha scritto sul social. Per il mediano ex Napoli gli spazi in questa parte di stagione sono stati pochi e ora sembra diventata la ultima opzione per Fonseca in mezzo al campo.