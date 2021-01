Calciomercato Roma, l’agente tratta con il club per la rescissione

Calciomercato Roma, il fratello di El Shaarawy, agente del calciatore, è in Cina dove tratta con lo Shanghai per la rescissione.

Sono ore calde sul fronte El Shaarawy. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, il fratello del Faraone, Manuel, sarebbe in Cina a trattare con lo Shanghai Shenhua per la rescissione del contratto che lega ancora l’attaccante esterno italiano fino al 2022 alla squadra cinese.

Non sarà facile, anche perché il club vorrebbe due milioni di euro di indennizzo per un prestito di cinque mesi. Ma la volontà espressa al momento dal calciatore sarebbe quella di una rescissione immediata del contratto – con una ricca buonuscita visti i 16milioni all’anno di ingaggio – per accasarsi dove meglio crede.

Calciomercato Roma, la pista rimane calda

La pista che porta ad El Shaarawy quindi rimane calda. L’esterno, che a ottobre è stato veramente ad un passo dalla firma, non vede l’ora di poter arrivare a Trigoria per mettersi agli ordini di Fonseca. L’Europeo alle porte è uno stimolo troppo importante anche per chi guadagna una cifra spropositata per il calcio italiano. E soprattutto per le casse della Roma.

Il Faraone al momento è a Dubai dove si sta allenando con il suo preparatore personale. Ma anche lui sa benissimo che deve stringere i tempi anche perché deve comunque allenarsi con i compagni – e con una certa intensità – per poter entrare nella turnazione delle convocazioni. Fonseca non lo può aspettare all’infinito e comincia a convincersi che Bernard sia la soluzione migliore. Sicuramente non c’è da trattare con un club ricco come quello cinese che ha quasi alzato un muro insormontabile.