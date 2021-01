Calciomercato Roma, ESCLUSIVO Gago: doppia beffa col Betis

Calciomercato Roma, intervista esclusiva a Mario Gago Huerta, giornalista di Onda Cero: focus soprattutto sugli spagnoli giallorossi.

La truppa spagnola al servizio della Roma si è fatta sempre più incisiva: oltre alla crescita di Villar anche Borja Mayoral contro il Crotone ha fatto vedere di cosa è capace. Abbiamo parlato del futuro di Borja Mayoral e di tutti i giallorossi spagnoli con il giornalista di Onda Cero Mario Gago Huerta.

Zidane rivuole Borja Mayoral a giugno 2021 al Real con un anno di anticipo: quanto c’è di vero?

Per ora il Real Madrid è decisamente coperto in quel ruolo e non pensa di far tornare Borja Mayoral. Il prestito è fino al 2022, ma penso che la Roma deciderà di riscattarlo. Zidane vorrà sicuramente cambiare qualcosa nel suo team e molto probabilmente lo farà anche in attacco. Gli obiettivi dei blancos sono già stati individuati e Mayoral non dovrebbe rientrare in questi progetti.

Le big spagnole e Luis Enrique stanno seguendo Villar vista l’ottima stagione con la Roma?

Gonalzo si sta dimostrando un giocatore con molta personalità capace di far canalizzare il gioco della Roma in maniera molto fluida ed efficace, ma ancora è molto presto per parlare di un suo futuro in una big. Il suo posto in nazionale è nell’under21. Questa estate disputerà l’Europeo con “La Rojita” e solo dopo questa competizione si penserà ad un suo inserimento nella nazionale maggiore. Ci sono squadre spagnole che seguono le sue partite, ma come hanno fatto anche con Fabián Ruiz a Napoli, c’è tempo per capire se migliorerà ancora in Italia.

Calciomercato Roma, incognita futuro per Pau Lopez

Pau Lopez qui a Roma non ha convinto fino ad ora: si potrebbe ipotizzare anche un suo ritorno in Spagna ?

L’alto costo del acquisto di due anni complica la situazione perché la Roma non lo regalerà. Il Betis si era informato per un suo ritorno, ma attualmente con Bravo in porta ha trovato molta esperienza e sicurezza. Inoltre in Spagna al momento non è facile trovargli una collocazione, ma un campionato dove potrebbe trovare sicuramente qualche squadra è in prestito in Inghilterra.

Carles Perez secondo lei potrebbe essere ceduto in prestito?

Certamente l’ex giocatore del Barça non sta trovando lo spazio che pensava con Fonseca. La Roma accetterebbe un prestito però il Getafe che lo aveva visionato ha preferito puntare su Carles Aleña. Per ora nessun altro club spagnolo ha chiamato alla Roma per informarsi.

La Roma sta monitorando Rui Silva, portiere del Granada: potrebbe essere un portiere da Roma?

Il portiere del Granada sta facendo molto bene ultimamente e ha rifiutato ogni tipo di proposta di rinnovo del suo contratto che scade nel 2021. Si tratta di un portiere di 26 anni alto (1,90 cm), con molta esperienza e una delle sue caratteristiche sono i riflessi pronti. Negli ultimi giorni si è venuto a sapere che il ragazzo ha parlato col Betis per la prossima stagione, e potrebbe avere già trovato un accordo economico con la ex squadra di Pau Lopez quindi sembra difficile che possa venire alla Roma.

A cura di Danilo Conforti