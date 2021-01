Non solo acquisti e cessioni nel calciomercato della Roma, ma anche la necessità di tenersi stretti i pezzi migliori della rosa.

In questa prima parte della stagione ci sono diversi giocatori che si stanno mettendo in evidenza nell’organico di Fonseca. Uno di questi è Henrick Mkhitaryan, sempre tra i migliori in campo e sempre decisivo con gol e assist. Il suo contratto scade a giugno 2021 e dunque potrebbe già firmare con chiunque per la prossima stagione. Ma i tifosi giallorossi non devono preoccuparsi, perché non sembra esserci in previsione alcun cambiamento nella carriera del campione ex Arsenal e Manchester United.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan pronto a rinnovare

Henrix Mkhitaryan has reached an agreement with AS Roma to extend his contract until June 2022. He won’t be a free agent next summer. 🇦🇲 @DiMarzio @SkySport #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2021

Come ha riportato il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il calciatore armeno ha deciso di prolungare il suo accordo con il club giallorosso fino a giugno 2022. La Roma aveva optato per una clausola riguardante il rinnovo del contratto con Mkhitaryan al raggiungimento di determinati obiettivi. E il calciatore non intende cambiare aria, del resto si trova benissimo nella capitale e ha intenzione di proseguire il suo percorso calcistico in maglia giallorossa.