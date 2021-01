Calciomercato Roma, due colpi ora e un bomber per il futuro

Per il calciomercato della Roma questi sono giorni davvero molto importanti. Si cercano rinforzi per la rosa guidata da Paulo Fonseca.

Il nuovo gm Tiago Pinto sa già quali sono le richieste del tecnico portoghese e proverà ad accontentarlo con le pedine che possono rendere l’organico giallorosso ancor più competitivo. La priorità, e non è certo una novità, è quella di arrivare ad un laterale destro e ad un trequartista. Ma anche con la consapevolezza di dover cogliere delle occasioni che potrebbero arrivare in corsa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ufficiale il ritorno del portiere dal prestito

LEGGI ANCHE —>Roma, pericolo squalifiche in vista del derby

Calciomercato Roma, si stringe per Montiel e Bernard

Come riporta il Corriere dello Sport, si cerca di stringere per Montiel e Bernard. Il primo, laterale destro del River Plate, potrebbe arrivare dopo la semifinale di ritorno di Libertadores della sua squadra (all’andata il River ha perso 3-0 in casa contro il Palmeiras). L’offerta della Roma è di 7 milioni di euro e bisognerà fare attenzione alla concorrenza del Lione. Meno problemi sembrano esserci per Bernard, trequartista dell’Everton che Fonseca conosce bene. Il calciatore è disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di lasciare i Toffees, ai quali andrebbe a titolo definitivo Olsen. Sullo sfondo resta Otavio del Porto, svincolato a fine stagione.

Il quotidiano sportivo però sottolinea come l’agente di Milik abbia lasciato aperta la porta per l’arrivo di Milik a parametro zero a fine stagione. Il Napoli ha rifiutato l’offerta dell’Atletico e a gennaio non è detto dunque che il calciatore cambi aria. In corsa ci sarebbe anche la Juventus, pronta ad accoglierlo nella prossima stagione.