Ibanez, frecciata a Gasperini e dichiarazione d’amore: “Roma la più grande”

Nella Roma che domani all’ora di pranzo scenderà in campo per affrontare l’Inter c’è un punto fermo e si chiama Roger Ibanez.

Il difensore brasiliano sarà un sicuro titolare nello scacchiere di Paulo Fonseca. In pochi mesi è cresciuto davvero tantissimo e il tecnico portoghese sa benissimo di poter contare su di lui ad occhi chiusi in più posizioni del campo. Dovrebbe essere lui a tenere d’occhio soprattutto Lautaro Martinez, considerando che tra i difensori giallorossi è quello più rapido.

Roma, le parole di Ibanez su Gasperini

Oggi Ibanez ha rilasciato una lunga intervista al “Messaggero” nella quale parla davvero di molti aspetti della sua carriera e della sua vita in giallorosso. Dopo aver rivelato che sulle sue tracce c’era anche il Bologna, il calciatore ha evidenziato la sua duttilità. “Posso giocare in tutti e tre i ruoli, dipende da quello che serve: se l’allenatore vuole che attacchi mi schiera esterno, se vuole più coperture mi metto al centro” ha detto Ibanez. Che non vuole fermarsi e fermare le ambizioni della squadra. “La Roma deve stare sempre tra le prime. Non è un caso se siamo lassù. Quando sono arrivato mi sono subito accorto della qualità dei giocatori presenti. – ha detto il brasiliano – La squadra ha tanti nomi importanti e per questo motivo possiamo andare sempre più su. Per me la Roma è la più grande squadra in Italia”.

La frecciata a Gasperini: “Sono stato io a voler andare via. Lì ho giocato nemmeno trenta minuti. Gasperini poi si è pentito Le sue parole mi hanno fatto piacere, però, forse doveva credere un pochino in me: un calciatore, per poter dimostrare ha bisogno di giocare. Se non vai in campo non ti vede nessuno. Gli allenamenti contano ma è la partita a fare la differenza. Alla fine, bene così”.