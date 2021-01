Roma-Inter, la scelta di un giocatore svelerà la tattica giallorossa

La Roma viaggia spedita verso il prossimo match di serie A che la vedrà impegnata domani all’ora di pranzo contro l’Inter.

Quello dell’Olimpico può essere senz’altro definito uno scontro di alta classifica, ma soprattutto un esame di maturità per la formazione di Fonseca. Che dovrà dimostrare di avere le carte in regola per battere la favorita per la vittoria del campionato e confermarsi sempre più in zona Champions League. Queste ore saranno importanti anche per capire gli uomini che stanno meglio fisicamente e dunque l’undici da schierare contro la fortissima squadra di Conte.

Roma-Inter, il dubbio di Fonseca

A centrocampo c’è un dubbio importante per l’allenatore portoghese, la cui scelta di fatto farà capire anche quali saranno le intenzioni tattiche della sua squadra. Veretout non si tocca, al suo fianco c’è da risolvere il ballottaggio tra Villar e Cristante. Più abile nel possesso palla e nel fraseggio stretto il primo, molto più bravo a verticalizzare e con i lanci lunghi il secondo. Per adesso Villar pare essere in vantaggio, visto anche il suo straordinario momento di forma. Una scelta comunque fondamentale nell’economia di un gioco giallorosso che nelle ultime settimane è stato comunque sempre più brillante e vincente.