Roma-Inter, i convocati di Fonseca: Pedro non recupera

Roma-Inter, Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani. Non c’è Pedro e nemmeno Mirante. Prima chiamata per Fuzato

Sono 20 i convocati di Fonseca in vista della gara di domani contro l’Inter, in programma alle 12,30 all’Olimpico. Così come anticipato in conferenza stampa, non c’è Mirante. Al suo posto prima chiamata per Fuzato appena rientrato a Trigoria.

Non c’è nemmeno Pedro, ancora alle prese con un problema muscolare, mentre ritorna abile e arruolabile Spinazzola: l’esterno domani giocherà dall’inizio. Ci sono anche Podgoreanu e Providence.

Ecco la lista completa: Farelli, Pau Lopez, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Juan Jesun, Mancini, Smalling, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu, Mkhitaryan, Mayoral, Perez, Dzeko, Providence.