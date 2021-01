Roma-Inter, il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa: rientra Spinazzola. In porta spazio a Pau Lopez. Le ultime di formazione

Importanti le parole di Fonseca in conferenza stampa. Il tecnico della Roma ha presentato la sfida di domani contro l’Inter, spiegando che la squadra nerazzurra per “identità e individualità è una delle più forti del campionato. Noi l’abbiamo preparata bene, come al solito, e sappiamo di non poter sbagliare un impegno così importante”. L’allenatore giallorosso ha sottolineato come per il momento non si possa ancora parlare di scudetto: “Pensiamo partita dopo partita. Sapendo che possiamo fare bene e che stiamo vivendo un momento buono di forma”.

Poi spazio alla formazione: “Spinazzola si è allenato bene e domani giocherà” ha confermato Fonseca. Per l’esterno importante il compito: quello di riuscire a tenere a bada l’imprevedibilità di Hakimi quando quest’ultimo attacca lo spazio. “In porta ci sarà Pau Lopez, visto che Mirante ha avuto anche qualche problema in settimana. Come secondo ci sarà Fuzato” appena rientrato a Trigoria dopo il prestito.

Roma-Inter, Fonseca ha spiegato le difficoltà della partita

“Sappiamo tutti come gioca l’Inter, ma è altrettanto difficile riuscire a trovare le contromisure adatte alla squadra di Conte. Hanno un ottimo collettivo. Ma noi abbiamo le nostre qualità: intanto dovremmo difenderci bene e avere la personalità, quando saremo in possesso del pallone, di riuscire a fare le scelte giuste”.

A centrocampo giocheranno due tra Veretout, Villar e Cristante, con Pellegrini che sarà ancora una volta avanzato sulla trequarti. “Anche Diawara si sta allenando bene come un grande professionista – ha risposto Fonseca alla domanda sul centrocampista che sta trovando poco spazio – e sono contento di come sta facendo. Arriverà anche il suo momento e sono convinto che saprà sfruttarlo al meglio”.