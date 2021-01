In casa Roma continua ad esserci sempre meno spazio per un attaccante: si aprono due piste in Spagna per il futuro

Ancora 90 minuti in panchina per Carles Perez nella partita contro l’Inter. Infatti l’esterno della Roma continua ad avere sempre meno spazio nell’undici di Paulo Fonseca, vista anche la grande forma di Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini.

Lo spagnolo arrivato dal Barcellona colleziona minuti importanti quest’anno soprattutto in Europa League, dove ha collezionato cinque presenze da titolare, senza mai trovare il gol. Mentre in campionato ha giocato solamente una partita da titolare su nove apparizioni, trovando un solo gol contro il Benevento. Vista la difficoltà nel trovare spazio, si aprono le per lui per porte di un ritorno in Spagna.

Calciomercato Roma, Carles Perez in prestito: Betis e Granada interessate

La Roma continua a lavorare in chiave calciomercato pensando anche ai calciatori in uscita oltre a quelli in entrata per rinforzare la squadra. Tra i possibili addii spunta anche il nome di Carles Perez, che non riesce a trovare abbastanza spazio tra le fila di Paulo Fonseca.

Per l’esterno ex Barcellona sembrerebbero aprirsi due ipotesi per la seconda parte di stagione ed entrambe riportano in Spagna. La prima sarebbe il Betis di Siviglia, mentre la seconda sarebbe il Granada. Entrambi i club della Liga utilizzano come modulo il 4-2-3-1 e potrebbero concedere maggiore minutaggio allo spagnolo giallorosso. Qualora l’interesse dovesse concretizzarsi il club capitolino potrebbe valutare l’ipotesi di una cessione in prestito, per poi rivalutare la situazione a fine stagione.