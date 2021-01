L’operazione di scambio tra Roma e Milan salta: i giallorossi dicono no alla contropartita inserita dai rossoneri

La Roma raggiunge il pari negli ultimi minuti contro l’Inter, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo ed aver avuto il solito blackout di venti minuti per cui si ritrova sotto ad inizio secondo tempo. Ancora una volta uno dei migliori in campo è stato Gonzalo Villar, autore dell’assist per il gol di Mancini e di una prestazione autoritaria. Ormai lo spagnolo ha conquistato una maglia da titolare, tagliando fuori Amadou Diawara che non trova spazio. Così con la capolista Milan si ipotizzava uno scambio, rifiutato dai giallorossi.

Calciomercato Roma, scambio Diawara-Conti: i giallorossi dicono no al Milan

Nel calciomercato della Roma rinforzare la fascia difensiva è uno degli obiettivi. Per questo motivo i piani dei giallorossi potevano intrecciarsi a quelli del Milan. Infatti i rossoneri sono alla ricerca di un mediano, ruolo nel quale Paulo Fonseca sembrerebbe non considerare più l’impiego di Amadou Diawara.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercatonews’, il Milan avrebbe messo gli occhi proprio sul centrocampista ex Napoli, proponendo alla Roma il difensore Andrea Conti, che potrebbe anche fare comodo al club capitolino. Da parte della società romanista però arriva il no ai rossoneri, che non sarebbero convinti della contropartita inserita nell’affare. Su Conti però continua ad esserci l’interesse di Fiorentina e Parma, squadre in cui potrebbe trovare sicuramente maggiore minutaggio ed un ruolo più importante.