Calciomercato Roma, per Montiel, ormai vero obiettivo dei giallorossi, il tempismo di Tiago Pinto potrebbe fare la differenza

Sono già ore decisive per il nuovo terzino della Roma, nonostante la sensazione sia che solamente nella seconda parte di gennaio il mercato si accenderà davvero. Non solo perché ci sono ancora discussioni in corso tra Fonseca e Pinto, ma soprattutto per un altro, importante motivo: il nuovo general manager giallorosso è alle prese con il Covid, da superare.

Dal momento in cui è atterrato nella Capitale, Pinto ha sicuramente avuto molti più contatti telefonici che di persona, visto che è in isolamento. E allora, come scrive il corrieredellosport la risposta per chi lo ha già contattato è sempre la stessa: a breve, speriamo ci sarà un incontro. Ma i tempi, per Montiel, potrebbero essere risicati, visto che sul terzino sembrerebbe si sia mosso un ex giallorosso.

Calciomercato Roma, c’è l’inserimento di Garcia

Nelle ultime ore il Lione dell’ex tecnico Rudi Garcia avrebbe accelerato per il terzino del River Plate che ieri sera è sceso in campo con la sua squadra. Qualcuno darebbe già per fatto l’affare, ma la situazione è diversa ed è monitorata costantemente dall’entourage giallorosso. L’obiettivo è definito: tutte le altre piste sono state del tutto abbandonate per puntare in maniera decisa sull’esterno che va in scadenza di contratto.

Servono 7 milioni di euro per chiudere. Ed è netta l’idea che non ci saranno sconti. Nonostante si possa accasare a parametro zero dalla prossima stagione, Montiel lascerà il River in questa finestra di mercato. E chi lo vuole prendere deve scucire la cifra che la compagine argentina chiede. Ma serve velocità, almeno in questa operazione. Non si può più tergiversare se non si vuole perdere la possibilità di portarlo a Trigoria.