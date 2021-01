Autore del 2-2 Gianluca Mancini riesce ad imporsi di testa su Skriniar e poi a regalare il punto importante alla Roma di Paulo Fonseca (qui le dichiarazioni del tecnico giallorosso). Il difensore centrale ha parlato ai microfoni di Dazn.

Dichiarazioni Mancini

Come mai vi siete di fatto spenti, lo dicono le statistiche, nel primo tempo partite fortissimi, poi che succede?

C’è l’etichetta della Roma che nel secondo tempo cala. Io guardo tante partite e tante squadre lo fanno. Giochiamo ogni tre giorni ed è difficile giocare così per 90 minuti, bisogna essere più attenti nel non concedere troppo quando abbassiamo i ritmi, però poi alla fine siamo ritornati a ritmi alti ed è normale. Sono partite difficili, bisogna recuperare e non prendere gol quando abbassiamo i ritmi.