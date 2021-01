Roma-Inter FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte di Fonseca

La Roma è pronta per scendere in campo alle 12.30 contro l’Inter in quello che sarà l’incontro di cartello di questo turno di serie A.

I giallorossi arrivano a questo confronto da terzi in classifica e a sole tre lunghezze dai nerazzurri di Conte, che devono vincere per rispondere al Milan. I rossoneri infatti ieri hanno vinto contro il Torino allungando al primo posto. Per la Roma una partita molto difficile, contro quella che è ritenuta come la favorita per la conquista dello scudetto insieme alla Juve. Ma c’è fiducia e tanta voglia di portare a casa un risultato positivo prima del derby.

Non ci sono novità rispetto alle indicazioni della vigilia riguardo la formazione. In porta c’è Pau Lopez, in avanti Dzeko che avrà come suggeritori Mkhitaryan e Pellegrini. In difesa giocano Mancini, Smalling e Ibanez, quest’ultimo designato a tenere d’occhio Lautaro Martinez. Ritrova la maglia da titolare Spinazzola a sinistra, mentre a centrocampo il ballottaggio come partner di Veretout è vinto da Villar

Roma-Inter le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku.