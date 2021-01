Autore sicuramente di una grandissima prestazione, forse la migliore da quando è alla Roma (qui i voti di Roma-Inter), Pau Lopez ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando anche il suo futuro, che sembra ormai essere quello della permanenza nella capitale.

Dichiarazioni Pau Lopez

La parata su Lautaro?

È stata una parata un po’ fortunata, Lautaro per fortuna mi ha tirato addosso. Abbiamo giocato bene il primo tempo, ma non siamo stati abbastanza cattivi nel secondo tempo.

Come hai gestito il periodo negativo in cui non giocavi?

Sul finale della scorsa stagione non ho giocato bene e il mister ha deciso di far giocare Mirante, da quel momento ho pensato solo a lavorare e farmi trovare pronto. Sono tranquillo, so che sto in una società importante, ho faticato per arrivare qua e non mollerò così facilmente per qualche partita storta. Voglio restare qui e fare grandi cose per la Roma.