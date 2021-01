Roma-Inter: “Gol Pellegrini irregolare”, bufera sui social

Dopo i primi 45 minuti di gioco la Roma è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lorenzo Pellegrini.

I giallorossi hanno trovato il gol dopo un recupero di Veretout a centrocampo su Barella che sta facendo discutere molto i tifosi delle due squadre. Il francese ha dato poi il via allo sviluppo dell’azione che ha portato la Roma a costruzione l’azione della rete, con Pellegrini che non ha lasciato scampo ad Handanovic con un rasoterra dai 16 metri.

Roma-Inter, il gol di Pellegrini era regolare?

Il gol della #Roma nasce da un allo di #Veretout su #Barella. Nella stagione del #Var che deve 'supportare' la decisione di campo non ci sono margini di intervento, ma resta un gol irregolare che viene convalidato e che andava annullato#RomaInter pic.twitter.com/Uifkq0tLbt — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 10, 2021

Sui social la discussione riguardo il gol di Pellegrini è andata crescendo con il passare dei minuti. E i pareri sembrano essere discordi. Il giornalista Giovanni Capuano ad esempio sottolinea come “Il gol della #Roma nasce da un allo di #Veretout su #Barella. Nella stagione del #Var che deve ‘supportare’ la decisione di campo non ci sono margini di intervento, ma resta un gol irregolare che viene convalidato e che andava annullato”. L’arbitro però non ha avuto alcun dubbio e per molti l’intervento del francese è apparso assolutamente regolare.