Ecco i voti di Roma-Inter, anticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A

Reduce da tre vittorie consecutive, la Roma ha legittimato il suo momento di forma in un primo tempo fatto di sostanza e cinismo, concluso in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Pellegrini. Migliore in campo insieme a Smalling, il centrocampista giallorosso si è fatto apprezzare anche per una diagonale difensive decisiva su cross da destra di Hakimi. Da segnalare anche un Pau Lopez da 8 tra i pali, ma protagonista di alcune indecisioni con i piedi. Nella ripresa, i nerazzurri hanno accelerato, trovando il pareggio su un corner molto dubbio e impegnando in più di un’occasione il portiere spagnolo. Tra i meno positivi Spinazzola e Dzeko.

Voti Roma-Inter: Pellegrini non stecca, Spinazzola sì

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 6 (79′ Cristante 5.5), Spinazzola 5 (73′ Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 5.5 (88′ Borja Mayoral). A disp.: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Diawara, Podgoreanu, Providence, Carles Perez, Mayoral. All.: Fonseca.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, de Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 7.5 (82′ Kolarov sv), Barella 5.5, Brozovic 6.5, Vidal 4.5 (81′ Gagliardini sv), Darmian 5.5 (32′ Young 6); Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 6 (77′ Perisic 5). A disp.: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic, Sanchez. All.: Conte.

Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: Lukaku, Smalling, Mancini, Bastoni, Villar, Perisic

Marcatori: 16′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 63′ Hakimi, 87′ Mancini