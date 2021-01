By

Roma in cerca di un vice Spinazzola, che nel calciomercato invernale potrebbe arrivare dalla Serie A: si pensa allo scambio

Archiviato il pareggio contro l’Inter, raggiunto nel finale di partita grazie al gol di Gianluca Mancini, la Roma si prepara per il prossimo big match, ovvero il derby contro la Lazio in programma venerdì sera. La concentrazione dei giallorossi però non è solo sul campo, ma anche nel calciomercato invernale.

Infatti la società romanista continua a cercare rinforzi per i vari reparti, tra cui un esterno offensivo, un terzino destro ed uno sinistro che possa funzionare da vice Spinazzola. Proprio per quest’ultimo ruolo il club capitolino avrebbe messo gli occhi sul calciatore in Serie A.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, altra squadra di A su El Shaarawy

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, cessioni: c’è una sorpresa nel borsino dei bookmakers

Calciomercato Roma, Biraghi nel mirino: ipotesi scambio con Fazio o Juan Jesus

Sono diversi i profili inseriti nella lista dei possibili obiettivi della Roma in questa finestra di calciomercato invernale che si è aperta da una settimana. Tra i vari reparti da rinforzare c’è la fascia difensiva sinistra, dove servirebbe un vice Spinazzola oltre a Calafiori.

Infatti secondo quanto riportato da ‘Romatoday’, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Cristiano Biraghi della Fiorentina. Al momento il trasferimento del terzino viola sarebbe solamente in prestito. Per convincere la società di Firenze la Roma potrebbe mettere sul piatto uno scambio di prestiti con Federico Fazio o con Juan Jesus. Tra i due sembrerebbe più probabile quello con lo spagnolo, visto che il brasiliano è in scadenza di contratto con i giallorossi.