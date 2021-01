Calciomercato Roma, cessioni: c’è una sorpresa nel borsino dei bookmakers

Calciomercato Roma, il borsino dei bookmakers dà in risalita la possibile permanenza di Bruno Peres. In partenza invece Fazio e Carles Perez.

Le buone prestazioni e sicuramente il fatto di non trovare al momento un sostituto, rilanciano le quotazioni di Bruno Peres per una possibile permanenza alla Roma. Il borsino del mercato giallorosso è dettato dai bookmakers: in questo caso Planetwin dava il saluto dell’esterno brasiliano a 3.50 fino a qualche giorno fa. Adesso questa quota, anche se di poco, è salita a 4.

Non c’è dubbio che Bruno Peres – visto anche l’infortunio di Spinazzola – abbia trovato un po’ più di spazio a cavallo tra il 2020 e il 2021. Anche ieri Fonseca nella seconda parte di gara l’ha buttato nella mischia quando l’esterno italiano, al rientro, non ce la faceva più. E non ha sicuramente fatto male. Ecco perché alla fine, potrebbe anche rimanere a Trigoria per tutto il campionato.

Calciomercato Roma, la distanza è colmabile: si chiude in fretta

Calciomercato Roma, Fazio e Perez con la valigia pronta

Discorso diverso invece va fatto per altri due calciatori giallorossi che Lottomatica quota nei papabili per un possibile cambio di casacca in questa sessione di mercato invernale. Parliamo di Fazio e Carles Perez che sarebbero, per gli allibratori, con la valigia pronta. Non che la quota sia maggiore un trasferimento a breve termine. Ma senza dubbio è da tenere in considerazione.

Il difensore, per esempio, è dato a 2,30 per un passaggio ad un altra squadra (1,50 la quota della permanenza). Il trequartista invece – entrato in campo ieri negli ultimi minuti al posto di Dzeko, pagherebbe 2,60 volte la posta scommessa nel caso lasciasse Trigoria. Un po’ più bassa invece quella di una possibile continuazione della stagione con la maglia giallorossa addosso: in questo caso pagherebbe 1,40.