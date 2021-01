Calciomercato Roma, trattativa in standby: sono due le opzioni

Calciomercato Roma, per El Shaarawy continua a lavorare il fratello agente: no a richieste economiche per il prestito di cinque mesi.

La trattativa che dovrebbe riportare El Shaarawy a Roma vive un momento di standby. A lavorare, al momento, ci sta pensando il fratello agente del trequartista che ha voglia di tornare a Trigoria. Ma la situazione, con lo Shanghai, società proprietaria del tesserino del Faraone, al momento non si sblocca.

Il club cinese continua a chiudere gli ormai famosi 2 milioni di euro per lasciar partire l’azzurro fino alla fine di giugno: una cifra che la Roma non ha la minima intenzione di scucire sapendo anche che potrebbe prendere Bernard dell’Everton mettendo quindi a referto un colpo importante e a titolo definitivo. E non solo: nel caso andasse avanti questa seconda ipotesi, piazzerebbe anche Olsen, visto che sarebbe inserito nella trattativa per il calcatore che Fonseca conosce bene.

Calciomercato Roma, El Shaarawy la prima scelta

La cosa che al momento sta facendo temporeggiare la Roma è che El Shaarawy, senza ombra di dubbio, è la prima scelta per il reparto avanzato. Conosce l’ambiente, conosce il campionato, e quindi sarebbe immediatamente pronto – ricordiamo che si sta allenando a Dubai – per essere buttato nella mischia, scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ma Fonseca non ha tanto tempo per aspettare. Vuole il suo trequartista perché Pedro non è ancora pronto dopo l’infortunio e vuole avere armi importanti per giocarsi al meglio la seconda parte del campionato. Gli obiettivi sono alla portata della squadra giallorossa – sia la Champions League che continuare in Europa League – ma servono giocatori che diano al tecnico la possibilità di fare delle scelte. Senza stravolgere più di tanto una squadra che sembra aver trovato la giusta dimensione in questo campionato.