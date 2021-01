By

La Roma continua a lavorare per portare un esterno offensivo nella capitale: un indizio importante arriva dal Portogallo

La Roma lavora su tanti fronti per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. Sicuramente al momento l’obiettivo principale del calciomercato invernale giallorosso è prendere un esterno offensivo, visto che Pedro non dà garanzie dal punto di vista fisico e Carles Perez non riesce ad entrare nel giusto ritmo.

Così la Roma in queste settimane continua a lavorare per l’acquisto di Bernard dall’Everton. Fondamentale per l’arrivo del brasiliano in giallorosso potrebbe essere l’arrivo del suo sostituto dal Portogallo.

Calciomercato Roma, Felipe Anderson sostituto di Bernard: brasiliano più vicino

La Roma entra in una settimana delicatissima, quella del derby, ma la concentrazione sarà fondamentale tenerla alta anche sulla questione calciomercato. Infatti tra i reparti da rinforzare c’è la fascia offensiva destra, dove i nomi in pole sembrerebbero due, quello di El Shaarawy e quello di Bernard, con il secondo in vantaggio al momento.

A favorire l’arrivo di Bernard dall’Everton sarebbe clamorosamente un ex calciatore della Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Team Talk’, Carlo Ancelotti avrebbe trovato in Felipe Anderson il sostituto del brasiliano che potrebbe approdare nella Roma. Al momento il calciatore milita nel Porto, ma conosce bene la Premier League perché ha indossato la maglia del West Ham e quindi potrebbe essere il sostituto ideale per i ‘Toffees’.