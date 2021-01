Calciomercato Roma, altra squadra di A su El Shaarawy

Non ci sono novità rilevanti in queste ore per il calciomercato della Roma, che non ha cambiato comunque le sue priorità.

L’arrivo di un laterale destro (Montiel?) e quello di un esterno offensivo sono ciò di cui Paulo Fonseca sembra avere bisogno per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Uno dei nomi caldi è ormai da mesi quello di El Shaarawy, voglioso di rientrare in Italia dopo l’esperienza in Cina. Ma ora la Roma dovrà sbrigarsi se vorrà chiudere l’affare e far rivestire il giallorosso all’italo-egiziano.

Calciomercato Roma, Fiorentina su El Shaarawy

Come riporta Tuttosport, la Fiorentina è una delle squadre intenzionate a rinforzarsi molto in questa sessione invernale. Tant’è che avrebbe messo nel mirino un calciatore importante come il mediano Torreira. Ma non solo, perché i viola sarebbero intenzionati a fare un tentativo per El Shaarawy, seguendo la sua situazione. Un concorrente decisamente pericoloso per la Roma, considerato che i viola offrirebbero al “Faraone” una maglia da titolare. Nel frattempo il calciatore sta cercando di capire quali siano le possibilità modalità del suo ritorno in Italia. Se lo Shangai aprirà al prestito gratuito o se ci sarà una possibile rescissione.