Come abbiamo più volte scritto, sul fronte difensivo saranno molti i cambiamenti da qui alla prossima sessione estiva di calciomercato. Tra chi ha il contratto in scadenza, Bruno Peres e Juan Jesus, e chi non rientra più nei piani tecnici, Federico Fazio e Davide Santon, sono almeno due o tre gli acquisti che la Roma dovrà fare. L’indiziato numero uno sulla corsia di destra è Gonzalo Montiel del River Plate, al quale però si aggiunge anche un altro giovane profilo, quello di Soppy del Rennes.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma del Genoa

Per quanto riguarda i centrali di difesa sia sono stati impiegati pochissimo dal tecnico Paulo Fonseca sia Juan Jesus che Federico Fazio, che già nella scorsa stagione erano stati cercati da alcune squadra senza arrivare all’affondo decisivo. Per l’argentino si era mosso il Genoa che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX‘, nei prossimi giorni potrebbe di nuovo chiedere l’ex Tottenham e Siviglia alla Roma. L’obiettivo del grifone è il ritorno di Sokratis Papastathopoulos, sul quale però sembrerebbe essere in vantaggio il Betis Siviglia. Le alternative sono Musacchio, Benatia e N’Koulou.