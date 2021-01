Calciomercato Roma, la distanza è colmabile: si chiude in fretta

Calciomercato Roma, la distanza tra i giallorossi e il River Plate per il cartellino di Montiel è di 2 milioni. Si lavora per chiudere in fretta.

Ci sono stati dei passi decisivi, nelle ultime ore, per il possibile arrivo di Montiel a Trigoria. Ballerebbero solamente 2 milioni tra l’offerta della Roma e la richiesta del River Plate. Pinto avrebbe valutato il cartellino del calciatore – ricordiamo in scadenza – 7 milioni. Il River ne chiede 9 al momento, ma la sensazione è che la chiusura possa avvenire a breve.

Il corrieredellosport parla questa mattina di un’accelerazione nella trattativa. Soprattutto perché i giallorossi non vogliono entrare in nessuna asta per il terzino sinistro. All’orizzonte ci sarebbe anche l’interessamento da parte del Lione di Garcia, anche se Pinto si sente in pole position e vuole piazzare a breve giro di posta il colpo. Quello che permetterebbe a Fonseca di far riposare Karsdorp.

Calciomercato Roma, Montiel parte dalla panchina

A conferma di quanto ormai il futuro del calciatore sia lontano dall’Argentina, c’è anche il minutaggio che il tecnico del River Plate sta regalando a Montiel. Gallardo, da quando si è aperta la finestra di calciomercato, ha cominciato ad utilizzare con una certa regolarità il 32enne Milton Castro. E nell’ultima gara di Copa Maradona, Montiel è entrato in campo a 27 minuti dal termine.

Un indizio – da prendere con le pinze ovviamente – ma che sicuramente dà l’idea di come ormai si è nelle fasi finali di una trattativa relativamente breve che permetterà alla Roma di piazzare il primo colpo della sessione invernale di mercato. E soprattutto bagnare con un elemento importante l’approdo di Tiago Pinto nella Capitale. Ah, il nuovo gm è ancora alle prese con il Covid quindi in isolamento. Ma se piazza i colpi solamente stando seduto in ufficio vuol dire che è davvero bravo. E che Friedkin ci ha visto lungo quando ha deciso di portarlo a Trigoria.