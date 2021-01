La Roma ha tra gli obiettivi del calciomercato invernale quello di rinforzare la fascia destra difensiva: idea in Serie A

Si entra nella settimana del derby per la Roma, mentre il calciomercato invernale raggiunge la prima settimana d’apertura trascorsa. Gli obiettivi principali per il mercato dei giallorossi sarà rinforzare la corsia laterale destra sia per quanto riguarda il lato offensivo che per quello difensivo.

Per la zona difensiva oltre al nome di Gonzalo Montiel, si starebbe guardando anche alle possibili soluzioni direttamente dalla Serie A. Torna a piacere un nome già accostato ai giallorossi in passato.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: torna il nome di Hysaj

In casa Napoli sono diversi i giocatori sulle fasce che potrebbero partire in questo calciomercato invernale. Uno di questi è Elseid Hysaj, che è sempre più ai margini del progetto di Gennaro Gattuso. In questa stagione sono nove le presenze tra campionato ed Europa League, in cui ha messo a segno anche un assist.

Secondo quanto riportato oggi da ‘Radio Kiss Kiss’, a mettere gli occhi sul terzino albanese sembrerebbe essere proprio la Roma, che continua a cercare rinforzi sulla fascia destra difensiva. Secondo l’emittente radiofonica i giallorossi si sarebbero già fatti avanti per il calciatore, che continua ad essere una scelta gradita. Inoltre già in passato era stato sondato il nome di Hysaj dalla Roma, chissà che questa volta non possa essere la volta giusta.