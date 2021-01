Continua a lavorare per il terzino destro il nuovo direttore generale Tiago Pinto, che ha visto però sfumare la trattativa per Bryan Reynolds. Il terzino destro del Dallas, infatti, è ad un passo dal vestire la maglia del Benevento, che grazie ad una sinergia con la Juventus, prima del passaggio in bianconero a giugno, lo tessererà fino al termine della stagione. Ma non è comunque l’unico profilo che piace, perché in testa in questo momento c’è Gonzalo Montiel del River Plate.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio col Rennes

Oltre all’esterno argentino, però, c’è un altro profilo che a Trigoria piace e del quale ve ne abbiamo parlato già qualche tempo fa, vale a dire Brandon Soppy. Classe 2002, di proprietà del Rennes, squadra che ha in prestito il centrocampista della Roma Steven Nzonzi. Come riportato da ‘Il Romanista’, il centrocampista francese ha un contratto con il club giallorosso fino al giugno 2022, e l’ipotesi è che possa rimanere a titolo definitivo nella società di Ligue 1, proprio in cambio del giovane esterno destro. La Roma ha già chiesto informazioni al Rennes sulla valutazione del ragazzo e si è vista rispondere una cifra superiore ai dieci milioni di euro.