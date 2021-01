Roma femminile, grave infortunio ai legamenti crociati

La Roma anche in questo 2021 sta proseguendo nel suo percorso di crescita, sia in campo che dal punto di vista societario.

Non solo la squadra di Fonseca sta disputando una stagione decisamente molto positiva. Il club ha investito anche in campo femminile e c’è da dire che stanno arrivando diverse soddisfazioni per le ragazze allenate da Elisabetta Bavagnoli. Che però per il futuro dovrà rinunciare ad una delle sue giocatrici migliori, che purtroppo è stata vittima di un grave infortunio.

Roma, grave infortunio nella squadra femminile

🏥 Nel corso dell’allenamento di venerdì, Andrine Hegerberg ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La calciatrice sarà sottoposta a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Forza Andrine! 💪♥️#ASRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/Bq9uVBaRc5 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 11, 2021

Come ha rivelato lo stesso club giallorosso su Twitter, “nel corso dell’allenamento di venerdì, Andrine Hegerberg ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La calciatrice sarà sottoposta a intervento chirurgico nei prossimi giorni”. Ovviamente dovrà rimanere fuori a lungo. Alla centrocampista norvegese, 27 anni, gli auguri di un rientro in campo il prima possibile.