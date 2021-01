Roma, verso il derby con due possibili ballottaggi

Giorno di riposo per la Roma e poi di nuovo tutti in campo per preparare al meglio il derby che si giocherà venerdì sera.

Inutile sottolineare l’importanza della stracittadina. Il derby della Capitale non solo mette in palio tre punti d’oro per i quartieri alti della graduatoria, ma è anche una partita che nessuna delle due squadre vuole perdere. Troppo importante regalare una gioia ai propri supporters. Peccato solo che sugli spalti non potranno esserci le due tifoserie, “ingrediente” fondamentale dello spettacolo.

Roma-Lazio, due ballottaggi per Fonseca

La buona prestazione offerta contro l’Inter indurrà il tecnico della Roma a cambiare poco o niente in vista della prossima sfida. Ma ci sono due possibili ballottaggi. Il primo sulla fascia sinistra. Spinazzola non è sembrato al meglio e non è da escludere che Fonseca possa lanciare fin dal primo minuto Bruno Peres al suo posto. A centrocampo scalpita Cristante, che ha giocato un gran finale di partita contro i nerazzurri. Villar e Veretout però in questo momento danno ampie garanzie e per l’italiano sarà dura riuscire a sfilargli una maglia da titolare.